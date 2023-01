Sarıbal: "Meteorolojik kuraklık yaşanıyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye Macaristan'dan 5 bin büyükbaş hayvan getirildiğini ve devamının da geleceğinin ifade edildiğini söyledi.

Hayvancılığın temel sorununun yem fiyatları olduğunu bildiren Sarıbal, yem fiyatlarının ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin günlük et tüketiminin 5 bin ton civarında olduğunu belirten Sarıbal, ülkenin yıllık et üretiminin ise 2 milyon ton olarak ifade edildiğini aktardı. Sarıbal, "2 milyon ton et ürettiğinizi söyleyeceksiniz, 15 bin ton eti ucuz satarak piyasayı regüle edeceksiniz öyle mi? Bu tüketici ile kasapları karşı karşıya getirmektir." diye konuştu.

Dünyada yaşanan iklim değişikliğine de dikkati çeken Sarıbal, Türkiye'nin geçiş bölgesinde olduğu için küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik olmak üzere üç tip kuraklık olduğunu anlatan Sarıbal, "Türkiye'de bir meteorolojik kuraklık yaşanıyor." dedi. Ülkede barajların doluluk oranının yüzde 10-30 civarında olduğunu kaydeden Sarıbal, buna yönelik önlem alınmadığını öne sürdü. Kuraklığın Türkiye'yi derinden etkileyeceğini savunan Sarıbal, derhal acil kuraklık eylem planına geçilmesi gerektiğini ifade etti.