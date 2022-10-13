İşte Müge Anlı'nın sunduğu tüm programlar!
Gündüz kuşağının kraliçesi Müge Anlı, kariyerine gazetecilik ile başladı. Ardından küçük yaşlardan itibaren sunuculuk yaptı. Uzun zamandır her sabah ekranlarımızdan evlerimize konuk olan Müge Anlı'nın sunduğu tüm programları derledik!
Müge Anlı, gündüz kuşağının kraliçesi olarak anılıyor.
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Sarı papatyayı, 2008'den beri Tatlı Sert programı ile yakından tanıdık.
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Tatlı Sert programında bulduğu kayıplarla, çözdüğü cinayetlerle hepimize başarısını kanıtladı!
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Gerek sunuculuğuyla gerek olayları çözmedeki başarısıyla gerek bazen tatlı sert tavırlarıyla hepimize kendini sevdirdi.
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