Sarı-lacivertliler, Cimbom'un yıldızlarını istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 25 puanla 13. sıraya yükseldi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın bonservisini almak isteklerini sözlü bir şekilde iletti. Taraflar önümüzdeki günlerde İstanbul'da yeniden görüşecek.

Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç

Taylan Antalyalı 20 maçta 2 gol ile 2 asist yaptı ve 4 gole katkı sundu. Emre Kılınç ise 21 karşılaşmada 2 defa rakip fileleri havalandırdı ve 4 kez de gol pası hazırladı. Taylan'ın Haziran 2026, Emre'nin ise Haziran 2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.