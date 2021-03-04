Sarı-lacivertli takım, ligde 16. galibiyetini elde etti.
İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.
İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.
Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, Guduric'in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede Brooks'un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.
Ev sahibi ekip, Punter'in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.
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