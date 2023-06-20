Sarı: “İlaç bulma sıkıntısı kapıda”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, seçim öncesinde döviz kurunu baskılayan AK Parti iktidarının seçim sonrasında rekor artışların önüne geçemediğini bunun da vatandaşa zam ve yokluk olarak yansıdığını vurguladı. CHP’li Serkan Sarı, “Döviz kurundaki rekor artışlar önlem alınmazsa ilaç krizine yol açabilecek durumlara sebebiyet verebilir. Tedaviler aksayabilir. Yeni bir ilaç krizi kapıda” diye konuştu.

CHP’li Serkan Sarı, ilaçta da dışa bağımlılığın ilaç temininde ve ilaç fiyatlarında sorunlara neden olduğunu, hastaların tedavisini aksattığına dikkat çekti. “İlaç zamları gündeme gelecek” diyen Serkan Sarı şöyle devam etti:

“Türk Lirası her geçen gün değer kaybediyor. Dışa bağımlı olduğumuz ilaçlarda da döviz kuruna bağımlı olarak tedarik sorunu yaşanıyor. Bunun örneklerini ne yazık ki geçen yıl gördük. Döviz kurunda artışlarla birlikte ilaç şirketleri maliyetle ilgili sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bu durumda da piyasada ilaç yokluğu baş gösteriyor. Süreç ilaç şirketlerinin zam talep etmesiyle devam ediyor. ‘Ya zam ya yokluk’ kıskancında kalan hastalarımız her türlü mağduriyet yaşıyor.”

Toplamda yüzde 135 zam yapıldı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, normal şartlarda ilaç fiyatlarında uygulanan dönemsel Avro değerinin yılda bir kez Şubat ayında belirlendiğini hatırlattı. Sarı, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Avro, 2022 yılında 19 Şubat’ta 6,29 TL, 8 Temmuz’da 7,86 TL ve 14 Aralık’ta 10, 75 TL olarak 3 kez belirlendi. Bu durum AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikalarının sonucu döviz kurunun rekor kırması nedeniyle ortaya çıktı. Seçim bitti. İktidarın sorunları halının altına süpürme anlayışının ürünü olan döviz kurundaki rekor artışlar ilaçta da zam olarak ortaya çıkacak” dedi.

Eczacılar da mağdur, hastalar da!

Serkan Sarı, mevzuat nedeniyle eczanelerin de mağdur olduğunu ve iktidarın yanlış politikaları yüzünden eczacı ile hastaların karşı karşıya getirildiğini söyledi. Sarı, şunları söyledi:

“Bununla birlikte eczacılarımızla hastalarımızı karşı karşıya getiren iktidarın yarattığı enflasyonist ortamda ilaç fiyatları arttıkça düşük karlı baremdeki ilaç sayısı artarak eczacılarımız zarar ettirilmektedir. Bu kısır döngüyü yaratan iktidar kangren olan bu soruna da çözüm üretmemiştir. Bunun için ilaç fiyat kararnamesindeki eczacılarımızın karını belirleyen baremlerin, yapılan her fiyat güncellemesinde, aynı oranda artmasını sağlayacak şekilde kararnameye madde eklenmesi gerekmektedir. Özetle; 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleri öncesi iktidarın sorunları halının altına süpürme anlayışının ve AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikalarının sonucu olan döviz kurundaki rekor artışların ilaca zam olarak yansıyacağı aşikardır. Bu süreç hem hastalarımızı ve hem de eczacılarımızı mağdur edecektir.

Çözümün Türkiye’nin ilaçta yüzde 60 oranında dışa bağımlılığını azaltmaktan geçtiğine dikkat çeken CHP’li Serkan Sarı, yerli üretimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İlaç krizini, TBMM’ye taşıdı

CHP’li Serkan Sarı, konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Sarı, Bakan Koca’ya şunları sordu:

“AK parti iktidarının yanlış ekonomi politikalarının sonucu olarak ortaya çıkan döviz kuru artışları yüzünden hastaların ilaçlara ulaşmasında sorun yaşamaması için Bakanlığınızın aldığı ve alacağı önlemler nelerdir? Bu önlemleri ne zaman uygulayacaksınız?

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Avro en son 14 Aralık’ta 10,75 TL olarak sabitlendiğinde TCMB Gösterge Kuru Euro/TL 19,87 idi. Şimdi ise (önerge tarihinde) Euro/TL 25,47’dir. Bakanlığınız ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Avro karşılığını kaç TL olarak belirlemeyi öngörmektedir?

Her geçen gün alım gücü düşen hastalarımızın yaşam koşullarını kolaylaştıracak önlemleriniz var mı?

Bu süreçte döviz kurlarındaki artış sebebiyle oluşan ilaç yokları yüzünden hastalarımızın mağduriyet yaşanmaması için aldığınız tedbirler nelerdir?

Hastalarımız gibi eczacılarımızın da mağduriyetine yol açan ilaç fiyatlandırma kararnamesinde eczacı kârı kademe baremlerinin ilaç fiyat artış oranlarıyla beraber aynı oranda artmasını sağlayacak mevzuat düzenlemesi yapacak mısınız?

İlacın dışa bağımlılığını azaltarak yerli ilaç üretiminin desteklenmesi ve kur değişikliklerinden daha az etkilenmesi için aldığınız tedbirler nelerdir?”