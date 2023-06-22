Sarı: “Ekofest’in yasaklanması kabul edilemez”

21-25 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Kazdağı Ekoloji Festivali (Ekofest)’in önce Edremit'te sonra da Bayramiç’te yapılmasına izin verilmedi. Üst üste gelen yasaklar ve yasakların gerekçesi tepkilere neden oldu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, pandemi arkasına sığınılarak adeta hortlatılan müzik, konser, festival gibi etkinliklerin yasaklanmasının ardında yatan gerçeğin AK Parti iktidarının yasakçı zihniyeti olduğunu savundu.

CHP’li Sarı “AKP’nin olağanüstü hal uygulamalarını andıran konser ve festival yasakları antidemokratik uygulama zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor. Anadolu’nun birçok şehrinde düzenlenen festivaller, ne olduysa bu yıl ‘sakıncalı’ olmayı sürdürüyor.

Vali ve kaymakamlıkların bazıları inisiyatif kullanıp birçok konser ve festivali gerçekleşmesine günler kala iptal ediyor. İşte son örnek de Ekofest! Üst üste yasaklanan bu festivalin engellenmesi gerekçeleri de eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Bu yasaklamalar kabul edilemez. AK Parti zihniyetinin getirdiği ortaçağdan hortlamış bu zihniyet ile mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

CHP’li Serkan Sarı, Ekofest yasaklarını Meclis gündemine taşıyarak da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sarı, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Edremit ve Bayramiç’te tüm koşullar uygun olmasına rağmen Ekofest neden iptal edildi?

Doğanın talanını engellemek, çevrenin korunması bilincini artırmayı hedeflemek gibi çağın kangren olmuş sorunlarına çözüm arayışı için destek arayan etkinliklere yönelik yasaklama uygulamalarından ne zaman vazgeçeceksiniz?

Bu tür etkinlikleri teşvik etmek adına kamu güvenliğini sağlamak yerine bulunan çözümün vatandaşların kamusal alanı kullanmasını yasaklamak Bakanlığınızın politikası olmaya devam edecek midir?

Yasaklanan etkinlikler, neden sadece vatandaşların yaşam tarzına yönelik etkinlikler yani konser, şenlik, festival gibi şeylere uygulanmaktadır?”