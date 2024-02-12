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Şarampole devrilen aracın şoförü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kübra Güneş yönetimindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Pelitköy Mahallesi kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık personeli olduğu öğrenilen Güneş'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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