Saraçhane'de 1 Mayıs gerilimi tırmanıyor!
İstanbul’da 1 Mayıs gerilime sahne oluyor. Saraçhane’de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendilka ve meslek örgütü üyesi gruplar meydandan Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti.
Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı.
Çok sayıda polis yaralandı
Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti.
Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı.
Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Çok sayıda polis yaralanırken olay yerine ambulanslar çağrıldı.
Yorumlar