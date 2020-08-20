Saplantılı aşığın yaşattıklarına tepkiler çığ gibi

26 yaşındaki Dr. Hacer D. Malatya'da öğrenciyken dershanede tanıştığı Cebrail Can K. isimli şahsın yaklaşık 7 yıldır sözlü taciz, şantaj, tehdit ve hakaretine maruz kaldı. Yakın arkadaşının Hacer'in yaşadıklarını Twitter'da yazması üzerine sosyal medya ayağa kalktı, #cebrailcankalaycıtutuklansın etiketi gündem oldu.

7 yıldır peşini bırakmayan saplantılı Cebrail Can K. yüzünden hayatı zehir olan genç kadın; 3 defa dava açsa da sürekli telefon numarası değiştirse de kurtulamadı. Hacer D. 1 yılda bin 600 farklı hattan kendine mesajlar atan Cebrail Can K.'dan kurtulmak için sesini duyurmak istiyor.

BAŞKA ŞEHRE TAŞINSA DA KURTULAMADI

Hacer'in yaşadığı korku dolu yılları sosyal medyada WhatsApp mesajları ile birlikte paylaşan arkadaşı, olayı tüm gerçekliğiyle ortaya çıkardı. Hacer, 2013 yılında Malatya'da dershanede sınava hazırlanırken Cebrail Can Kalaycı ile tanıştı. Cebrail'in arkadaşlık istediğini reddeden genç kadın doktor olup Erzurum'a taşındıktan sonra da saplantılı aşıktan uzaklaşamadı. Buna göre, Cebrail Can K. da üniversiteye defalarca kez gelip görüşmek istedi. 2014 yılında okula gelip Hacer'in ayaklarına sarılınca araya arkadaşları girip ayırdı. İlk dava da bu dönemde açıldı.

7 DEFA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Şahsın bir türlü peşini bırakmadığını aktaran genç kadın, Cebrail Can Kalaycı'dan defalarca şikayetçi oldu; emniyetten toplam 7 defa uzaklaştırma kararı aldı. 3 dava sonuçlandıktan sonra yeni bir dava daha açıp şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

"EVİNE GELECEĞİM DİYORDU"

Hacer D. yaşadığın kabusun bir kısmını ise şu sözlerle anlattı: "Whatsapp'a girdiği zaman mesaj atıp birileriyle konuştuğum için çevrimiçi olduğumu yazıyordu. Whatsapp'ta çevrimiçi olmadığım zamanlarda da 'evine birilerini aldın, evine geleceğim' diyordu. Pandemi sürecinde sırf bu sebeplerden dolayı evimi değiştirmek zorunda kaldım. Yeni evimi bulması an meselesi. Bir doktorum ama bu tehdit ve şantajlarıyla benim işimi de engelledi"

ÇIPLAK KADIN FOTOĞRAFINI MONTAJLAYARAK TEHDİT ETTİ

Cebrail Can Kalaycı; Hacer'in, görüşme isteklerini reddetmesi üzerine Hacer'in kafasını internetten bulduğu Hacer ile hiçbir benzerliği bulunmayan çıplak kadın fotopraflarına montajlayarak "Senin kafa kısmını yapıştırdığım başka fotoğraflar da var bunların hepsini sosyal medyada yayınlayayım da sen gör" şeklinde tehdit ediyor.

GİZLİCE MEZUNİYETİNE GİTMİŞ

Daha sonra Hacer'in mezuniyetine gelip gizlice bir şekilde fotoğraflarını çekip Hacer'e atıp "çok güzelsin nolur bana bir şey de" şeklinde mesaj atıyor. Hacer mezun olduktan sonra Kilis Devlet Hastanesine pratisyen hekim olarak atanıyor. Cebrail Kilis ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen Kilis'e hastaneye diğer hekimlere "Nişanlıydık şu an aramız kötü, barışmak için bana yardım edin" diyerek Hacer' den haber almaya çalışıyor. Hacer sürekli numarAsını değiştirmesine rağmen Cebrail her gün 5 6 farklı numaradan Hacer evlenirse evlendiği kişiyi de bebeğini de öldüreceğini kimseyi yaşatmayacağını söylüyor.

TAKİP ETMESİ İÇİN ADAM TUTUYOR

Kilis'te, devlet hastanesi güzergahında kuaför bir esnafa Hacer'in kimlerle işe gidip geldiğini söylemesi için para teklif ediyor. Ayrıca 2 Suriyeli çocuk ile para karşılığı anlaşıp Hacer'i takip etmelerini söylüyor. Hacer peşine parayla adam takıldığını öğrenince evinin bulunmasından korkarak pandemi döneminde 2 kez ev değiştirmek zorunda kalıyor. En son olarak da 3. dava 2020 yılında şantaj ve huzur ve sükunu bozma suçundan açılıyor. Dava halihazırda devam ediyor.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Hacer D'nin yaşadıklarını okuyan sosyal medya kullanıcıları, #cebrailcankalaycıtutuklansın etiketine tweet yağdırarak konuyu ülke gündeminin üst sıralarına getirdi.