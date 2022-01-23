Sapkın tatil manşette! Prensin fotoğrafları depreme yol açtı
Milyarder pedofili Jeffrey Epstein'le birlikte birçok skandalda yer alan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew, yeni yayınlanan fotoğraflarla tamamen köşeye sıkıştı.
Bu da, cinsel saldırı davasının görüleceği anlamına geliyordu. New York'taki mahkemenin kararından bir gün sonra Buckingham Sarayı harekete geçti, Prens Andrew'un askeri unvanları elinden alındı.
York Dükü Prens Andrew'a ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlaması geçen hafta davaya dönüştü, mevcut bir anlaşmayla ilgili değerlendirme yapan hakim söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'a yargı muafiyeti sağlamadığına hükmetti.
Prensin kraliyet ailesi himayelerinin Kraliçe II. Elizabeth'e geri verildiğini duyuran Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, York Dükü unvanını taşıyan Andrew'ün resmi olarak 'majesteleri' unvanını kullanmaya da son vereceğini söyledi.
İngiliz The Sun gazetesi ise, Prens Andrew'ün Jeffrey Epstein ve tüm 'sapık' organizasyonlara aracılık etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'la birlikte gittiği tatilin fotoğraflarını manşetten yayınladı.
Bulvar gazetesi The Sun, haberinde söz konusu Tayland tatilinin Andrew 40 yaşındayken gerçekleştiğini ve üçlünün ünlü 'red light' kulüplerini de ziyaret ettiğini yazdı.