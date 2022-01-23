Sapkın tatil manşette! Prensin fotoğrafları depreme yol açtı

Bu da, cinsel saldırı davasının görüleceği anlamına geliyordu. New York'taki mahkemenin kararından bir gün sonra Buckingham Sarayı harekete geçti, Prens Andrew'un askeri unvanları elinden alındı.



York Dükü Prens Andrew'a ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlaması geçen hafta davaya dönüştü, mevcut bir anlaşmayla ilgili değerlendirme yapan hakim söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'a yargı muafiyeti sağlamadığına hükmetti.