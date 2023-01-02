Sapık Sinan, Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Bacaklarıma bakma

Sinan'ın; basit yaralama, basit tehdit, hakaret ve cinsel taciz olmak üzere toplamda 24 suç kaydı bulunduğunu belirten Anlı, "Bir insan aynı suçlardan kaydı olmasına rağmen neden 19 gün hapis cezası alıyor. Bu niye dışarıda hala. Bir insanın 24 tane suç kaydı varsa; siz ona 10'la çarpın. Sen cinayet masasının bülbül gibi konuşturacağı adamsın" ifadelerini kullandı.