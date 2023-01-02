Sapık Sinan, Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Bacaklarıma bakma
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin ortadan kaybolmasının şüphelisi konumundaki Sinan Sardoğan, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Özellikle yaşlı kadınları taciz ettiği öğrenilen şüpheli, Müge Anlı'nın bacaklarına bakınca Anlı tarafından sert şekilde uyarıldı.
ATV ekranlarında yer alan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, şüpheli şekilde ortadan kaybolan Arife Gökçe olayında yeni detaylara ulaşıldı. Müge Anlı, yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar atan Sinan'ın suç kayıtlarını tek tek açıkladı.
Sinan'ın; basit yaralama, basit tehdit, hakaret ve cinsel taciz olmak üzere toplamda 24 suç kaydı bulunduğunu belirten Anlı, "Bir insan aynı suçlardan kaydı olmasına rağmen neden 19 gün hapis cezası alıyor. Bu niye dışarıda hala. Bir insanın 24 tane suç kaydı varsa; siz ona 10'la çarpın. Sen cinayet masasının bülbül gibi konuşturacağı adamsın" ifadelerini kullandı.
Kaybolan Arife Gökçe'nin şüphelisi konumundaki komşusu Sinan Sardoğan'ın Arife'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.
Kendisinden yaşça büyük olan kadınlara cinsel içerikli mesajlar atıp fiziksel taciz uygulayan Sinan hakkında canlı yayında birçok iddia ortaya atıldı.