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SAPAN başarıyla tamamlandı

İlk milli elektromanyetik silah olma özelliği taşıyan ve attığı mermi sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabilen 'Sapan' başarıyla tamamlandı.

TÜBİTAK SAGE, Elektromanyetik Fırlatma Sistemi SAPAN'ın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜBİTAK SAVTAG destekli teknoloji geliştirme projesi SAPAN:

Mühimmatların elektrik enerjisiyle hızlandırılarak atılması için tasarlanan sistem başarıyla tamamlanmıştır.

Namlu çıkış hızı: 2070 m/s

Namlu çıkış enerjisi: 1.3 MJ

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektromanyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor.

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