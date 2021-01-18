SAPAN başarıyla tamamlandı
İlk milli elektromanyetik silah olma özelliği taşıyan ve attığı mermi sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabilen 'Sapan' başarıyla tamamlandı.
TÜBİTAK SAGE, Elektromanyetik Fırlatma Sistemi SAPAN'ın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TÜBİTAK SAVTAG destekli teknoloji geliştirme projesi SAPAN:
Mühimmatların elektrik enerjisiyle hızlandırılarak atılması için tasarlanan sistem başarıyla tamamlanmıştır.
Namlu çıkış hızı: 2070 m/s
Namlu çıkış enerjisi: 1.3 MJ
TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektromanyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor.
Türkiye'nin gücüne güç katacak!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2021
🔹İlk milli elektromanyetik silah olma özelliği taşıyan ve attığı mermi sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabilen, mühimmatların elektrik enerjisiyle hızlandırılarak atılması için tasarlanan 'Sapan' başarıyla tamamlandı.
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