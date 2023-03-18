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Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı!

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandığını belirterek, "Şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" uyarısında bulundu.

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