Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

“Şanlıurfa’ya ilk etapta 897 konut yapılacak”

Videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Şanlıurfa’nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı videoda, ilk etapta 897 konu yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa’da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.