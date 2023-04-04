Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 15 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi kapsamında kent girişinde bir tır durduruldu.
Tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorsede 15 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
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