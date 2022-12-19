Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendisleri, Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesi'ndeki depolarda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce depolarda yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilo tavuk eti bulundu.

El konulan etler imha edildi, iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.