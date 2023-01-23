Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit eden Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu tüfek, tabanca, av tüfeği ile bu silahlara ait 126 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B. ile A.B. tutuklandı, Ş.G. adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Yorumlar