Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit eden Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu tüfek, tabanca, av tüfeği ile bu silahlara ait 126 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B. ile A.B. tutuklandı, Ş.G. adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.