Şanlıurfa'da merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 lira, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 laptop, 79 telefon, 65 sim kartı, 33 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloğu, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.