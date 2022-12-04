Şanlıurfa'da korkutan patlama! iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki kuyumcu dükkanında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

Sesi duyan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yaşanılan patlamada dükkânın üst katın bulunan dairede kalan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakamlıktan açıklama

Akçakale Kaymakamlığından da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek,

"İbrahim Gündoğan Caddesi'nde, bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız, olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun" denildi.