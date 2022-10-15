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Şanlıurfa'da "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 659 polisin katılımıyla 41 nokta, kafe ve parklarda "Göbeklitepe-1" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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