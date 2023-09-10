Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 17 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Suruç-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Kasap yönetimindeki 53 ABY 505 plakalı minibüs, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Kazada Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi de ambulanslarla Şanlıurfa, Suruç ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.

VALİ ŞILDAK: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından kazada 3 kişinin öldüğünü belirterek, "Akçakale ilçemizde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün trafik kazası yapması sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.