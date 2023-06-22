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Şanlıurfa’da enerji nakil hattı yapım işi ihale edilecek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde enerji nakil hattı (ENH) yapım işi ihale edilecek. Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan Siverek Organize Sanayi Bölgesi alanına ait ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhalenin keşif bedeli 20 milyon 465 bin lira, geçici teminat bedeli ise 613 bin 950 lira olarak belirlendi.

İhale, 13 Temmuz Perşembe saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

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