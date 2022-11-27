Şanlıurfa'da 74 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 kilogram skunk ile 21 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 53 kilogram skunk, 21 kilo 350 gram esrar ile 7 bin 785 lira ve 100 dolar bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Yorumlar