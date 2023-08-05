Şanlıurfa'da 3 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve İlçe Jandarma ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürdü.

Ekipler, 2018 yılında Saraççeşme Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.C'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, haklarında kesinleşmiş 25'er yıl cezası bulunan 3 hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Jandarma ekipleri, söz konusu adreste N.K, M.K. ve A.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.