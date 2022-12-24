AjansHaber.com.tr Gündem FETÖ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ'ye yönelik, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Asgari ücret açıklandı
Ali Koç'tan Emine Erdoğan'a hediye!
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!
Kanada'da 8 genç kız evsizi öldürdü!
İngiltere polisi PKK eylemine izin verdi!
Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder yakalandı!
Yeni asgari ücret sonrası neler değişecek?