Şanlıurfa Belediyesi'nden vatandaşlara Squid Game'li çağrı

Netflix'in ünlü dizisi Squid Game dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dizinin popülaritesi pek çok kişiye ilham kaynağı olurken, Squid Game ürünleri yok satıyor. Ülkemizde son olarak Şanlıurfa Belediyesi de Squid Game'den etkilenenler arasına katıldı.

Güney Kore yapımı dizide, insanları yüksek ödüllü bir ölüm kalım oyununa davet eden kartların bir benzeri Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı. Belediye tarafından dağıtılan kartların arka yüzünde, "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu ile birlikte telefon numaraları yer aldı.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, kartların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı belirtildi.

Biz yanındayız hastagı ile dağıtılan kartlar, robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara vatandaşın ilgisini çekmek için çağrı niteliğinde kullanıldı. Squid Game'i henüz izlemeyen bazı Urfalı vatandaşlar ise kartın neyle ilgili olduğunu anlamaya çalıştı.