Altın Kelebek'te verilen mesajlar çok konuşulacak

Altın Kelebek Ödül Töreninde verilen mesajlar gündem oldu. Kimi Gazze'de öldürülen çocuklara, kimi sokak köpeklerine değindi.

En İyi Müzik Grubu ödülü alan Madrigal'in bateristi Sanlı Akgül, "Buradan Gazze'deki çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Sanlı Akgül kimdir?

Karadeniz Ereğli'de doğan Sanlı Akgün, liseyi Ereğli TED Koleji'nde tamamladı. Bateri ve back vokalde Madrigal grubunun üyesi olan Sanlı Akgün, gazeteci Hakan Akgün'ün oğludur.

Sanlı Akgün'ün Altın Kelebek Ödül Törenindeki konuşması büyük takdir topladı.