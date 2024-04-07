Sancaktepe'de jakuzi tartışması: "Ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın, Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katında jakuzi olduğunu iddia etmesi üzerine Sancaktepe AK Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve beraberindeki partililer, belediye binası önünde açıklama yaptı. Akpınar, "Ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var" dedi. İddialar gerçeği yansıtmayınca, Özkan'ın iftiralarla dolu algı oyunu hayal oldu.

"Bina 2017'de tamamlayıp hizmete sunuldu"

Necati Özkan katıldığı bir programda, eski belediye başkanı Şeyma Döğücü'nün belediye binasına jakuzi yaptırdığı iddiasında bulundu. Sosyal medyada tartışma yaratan iddiayı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından açıklamayla yalanladı. Sancaktepe Ak Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve bir grup partili de Sancaktepe Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı

Turgay Akpınar, "Arkamızda gördüğünüz Sancaktepe belediye binası o dönemin belediye başkanı İsmail Erdem başkanımızın 2017'de tamamlayıp ve Sancaktepe halkımızın hizmetine sunduğu bir bina. Bu binanın dördüncü katı, çatı katı. Siz de göreceksiniz. Görüntülerinizde muhakkak olacak. Çatı katında çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var. Bu mekan içerisinde de Sancaktepe belediye başkanının makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanlarının danışman birimlerinin oturduğu kullandığı odalardan mevcut bir mekan. Toplantı salonlarının olduğu bir mekan. Ayrıca bu çatı katının bazı kesimleri zaten eğimlerden dolayı da kullanılmayan birçok alanı mevcut" dedi.

"Algı oluşturulmaya çalışılan bir durum"

"Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum" diyen Akpınar, "Ben sizlerden de rica ediyorum. Az sonra belediye binasına çıkın. O bahsedilen ve sosyal medyada gördüğümüz o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li büyükşehir belediye başkanının danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışılan bir durum. O yüzden de biz bekleriz ki bu arkadaşlarımızın Sancaktepe halkına yeni seçilen yönetimde Sancaktepe halkına hizmet etmesini arzu ediyoruz. Ama iftirayla ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin çamur at izi kalsın anlayışıyla bir yere varamayacağını biz de biliyoruz. Tüm vatandaşlarımız da biliyor. Ben hiçbir zaman da bizim belediye başkanlarımızın katlarında böyle sosyal medyada görünen çok şatafatlı ne jakuzisi ne kullanım alanları olduğuna şahit olmadım. Böyle bir şey bizim zihniyetimizde yok. Ama ben tüm basın mensupları arkadaşlarımdan özelikle sizlerin vasıtasıyla hem kamuoyu vicdanına bunları takdim etmek, sunmak istiyorum. Hem de Sancaktepe halkımızın bu linç girişimini bu ahlaksızca davranışları yapan kişi ve şahısları kendi vicdanlarına havale ediyorum" diye konuştu.

Akpınar, "Başkanımız malum bayram tatili vesilesi ile şehir dışında. Kendileri böyle bir girişimde bulunacak. Hukuki sürecini değerlendirecektir muhakkak. Ama bize akseden bir konu şu anda yok. Ama başkanımızın bunu devam ettireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Medyascope yayınında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necat Özkan, İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nde seçimi CHP’li Alper Yeğin’e kaybeden AK Partili Şeyma Döğücü’nün başkanlık katına jakuzi yaptırdığını iddia etmişti.

Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, yeni başkan Alper Yeğin’i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu ve katta jakuzi bulunduğunu söylemişti.

Döğücü: "Hodri meydan"

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Döğücü, "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz" ifadesini kullandı.

İşte iddiayı ortaya atan Necati Özkan'dan kanıt isteyen Döğücü’nün paylaşımı:

Özkan'dan jakuziye, 'banyo teşkilatı' kılıfı

Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden, ‘jakuzi’ adı altında bahsettiği yapının ‘jakuzi’ değil ‘banyo teşkilatı’ olduğunu söyledi.

Özkan, başkanlık katında aynı zamanda ‘iç içe geçen makam odaları’, ‘dinlenme odaları’, ‘başkana özel tam teşekküllü mutfak‘ ve ‘yemek odaları’ olduğunu da söyledi.

İç içe geçen makam odaları, dinlenme odaları, başkana özel tam teşekküllü mutfak, yemek odaları ve benim “jakuzi” diya tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı... Bir kelime üstünden tepineceğinize, bu akıl almaz israfı nasıl yapabildiğinizi söyleyin hele... @SeymaDgc — Necati Özkan (@NecatiOzkan) April 6, 2024

Başkan Yeğin'den açıklama

Sancaktepe’nin yeni belediye başkanı Alper Yeğin de Şeyma Döğücü’nün paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Sayın Şeyma Döğücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki belediye başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna bilgilendirme;



Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak ; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak… https://t.co/3J0HckfgVK — Alper Yeğin (@alperyegin_) April 7, 2024



