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Sanayi üretimi temmuzda yüzde 8,4 arttı

Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı. Yıllık bazda ise artış yüzde 4,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4, yıllık bazda ise yüzde 4,4 arttı.

Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 arttı.

Yıllık bazda ise temmuzda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

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