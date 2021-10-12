Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomi için büyük önem arz eden sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim verisi Ağustos ayında yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydetti.
Sanayi Üretimi ağustos ayında yıllık yüzde 13,8 arttı.
EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN SEKTÖR İMALAT SANAYİ
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.
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