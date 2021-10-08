CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür. Tek bir ağacın bile olmadığı tek bir yeşilliğin bile olmadığı bir çöldür" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da kültür stratejisi forumu düzenledi.

Kültür ve sanat dünyasından isimlerin bir araya geldiği forumda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılımcılara seslendi.

Sanat ve kültürün bir ülke için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

"Sizin adınızı dünyanın her tarafına götürebilir bir romancımızın, bir tiyatrocumuzun, bir öykücümüzün, bir şairimizin, bir yönetmenimizin, bir film artistinin dünyanın her tarafında alkışlandığını görürüz kültür ve sanat bu kadar zengin.

Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür. Tek bir ağacın bile olmadığı tek bir yeşilliğin bile olmadığı bir çöldür."

Türkiye’de kültür sanatın sorunları ve ikinci yüzyıla doğru bizi bekleyenler başlığıyla sanatçılarla sohbet gerçekleştirildi. Forumda atölye çalışmaları, sunum ve tartışma programları da düzenlendi.