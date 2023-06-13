Samsun'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi!

Kentte sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağış ve sel nedeniyle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde okullar tatil edildi.

Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı.

Bölgede sürücüler, araçları ile ilermekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.