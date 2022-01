Samsung, yeni ekranlarını CES 2022'de tanıtıyor

Samsung Electronics, 5-7 Ocak 2022 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de en yeni Micro LED, Neo QLED ve Lifestyle ekranlarını tanıtıyor.

Şirket açıklamasına göre, Samsung'un 2022 model ekranları, görüntü ve ses kalitesindeki iyileştirmeler, daha geniş ekran boyutu seçenekleri, kişiselleştirilmiş aksesuarlar ve yükseltilmiş arayüz sayesinde markanın "Ekranlar her yerde, ekranlar herkes için" vizyonunu gerçekçi görüntüler, ses ve hiper-kişiselleştirilmiş özelliklerle hayata geçiriyor.

Samsung CES 2022'de tanıttığı, 110, 101 ve 89 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutu seçeneğine sahip Micro LED ekranı, ışığı ve rengi kendi başına üretebiliyor. Samsung'un ileri teknoloji Micro LED ürünü, 25 milyon mikrometrelik LED'ler ile iyi görüntü kalitesi sunuyor ve 20-bit gri skala derinliğini destekliyor. Bu da Micro LED modellerinin bir sahnedeki tüm detayları yansıtabilmesine ve 1 milyon parlaklık ve renk seviyesinde en incelikli denetimi sağlayabilmesine imkan sunuyor. Böylece kullanıcılara gerçek anlamda bir HDR deneyimi yaşatılıyor. Aynı zamanda DCI ve Adobe RGB renk gamının yüzde 100'ünü karşılayan ekran gerçeğe yakın renkleri sunabiliyor.

Yüzde 99,99 ekran-gövde oranı bulunan Micro LED, "Sanat Modu" ile tüketicilerin, evlerindeki herhangi bir odayı en sevdikleri sanat eserlerini veya dijital fotoğrafları seçip sergileyebildikleri bir sanat galerisine dönüştürmelerini sağlıyor. 2022 model Micro LED, ünlü sanatçı ve tasarımcı Refik Anadol'un iki özel eseriyle sunuluyor. "Çoklu Görüntü" özelliği, kullanıcıların dört ayrı HDMI bağlantı noktasının herhangi birinden veya tamamından aynı anda gelen içeriği 120 fps oranda ve 4K çözünürlük kalitesi bozulmaksızın izleyebilmesini sağlıyor. "Dolby Atmos" ile ürün, üst, yan ve alt kanal hoparlörleri sayesinde çok boyutlu bir ses deneyimi sunuyor.

- Neo Quantum İşlemci

Samsung'un 2022 model Neo QLED'i, Neo Quantum İşlemci ve görüntü teknolojisindeki gelişmeler ve ses özellikleri sayesinde mümkün olan en net görüntüleri ve en etkileyici sesi sağlıyor. Yeni Neo Quantum İşlemci, Quantum Mini LED'lerin yaydığı ışığın daha iyi denetlenmesini sağlayan ve parlaklık seviyesini 12'den 14 bit'e yükselten BLU (arka ışık ünitesi) sayesinde gelişmiş karşıtlık haritalandırma özelliğine sahip. Bu da TV’nin kendi aydınlatmasını bir önceki modeldeki bin 96 adımın dört katı olarak 16 bin 384 adımda denetleyebilmesini sağlıyor.

Yeni "Shape Adaptive Light" teknolojisi, Quantum Mini LED'lerden gelen ışığın biçimini denetlemek amacıyla çizgileri, şekilleri ve yüzeyleri analiz etmek için Neo Quantum İşlemci’yi kullanıyor. Bu sayede ekrandaki tüm şekillerin parlaklığını ve doğruluğunu yükseltiyor. Sonuç olarak HDR içeriğini tam anlamıyla ekrana yansıtabilen bir görüntü kalitesi ortaya çıkıyor. Samsung'un 2022 Neo QLED'i ayrıca multi-akıllı bir görüntü kalitesi algoritması olan "Gerçek Derinlik Artırıcı" özelliğine de sahip. Bu yeni teknoloji, derinlik hissi yaratmak için ekrandaki bir nesneyi arka planına göre tespit edip işleyerek daha derin ve yüksek gerçekliğe sahip bir görüntü kalitesi sunuyor.

Samsung 2022 Neo QLED TV, ayrıca yerleşik ışık sensörü ile gün batımı/gün doğumu bilgilerine göre ekranın parlaklığını ve tonunu otomatik olarak ayarlayan "Göz Rahatlığı" moduna sahip. Ortamdaki ışığın değişmesiyle birlikte ekran, ışığı kademeli olarak azaltırken, mavi ışık seviyelerini buna göre ayarlayarak daha sıcak tonlar sunuyor. Bu sayede kullanıcının uyku kalitesini etkileyebilen mavi ışık seviyesini düşürerek karanlık ortamda daha konforlu bir izleme deneyimi sağlıyor.

Neo QLED'in ses özelliklerinde de önemli geliştirmeler bulunuyor. Sesi ekrandaki nesneyle eşleştirerek odanın içinde hareket ettirebilen OTS (Nesne Takip eden Ses) özellikli 2022 model ürünler, "OTS Pro" özelliği sayesinde yüksekten çevreleyenses yayılımı sağlayabiliyor. Böylece güçlü ve sesi yukarı ileten hoparlörleriyle sürükleyici bir ses ve hoparlör deneyimi yaşatıyor. 2022 model Neo QLED aynı zamanda, Samsung'un yeni üst düzey hoparlörleriyle Dolby Atmos deneyimi sunuyor. Neo QLED, TV'nin her yerine yerleştirilmiş çok kanallı hoparlörleriyle hareketi her yerden izleyebilen dinamik bir ses deneyimi sunuyor.

- Tasarım ve teknolojinin bileşimine sahip ödüllü Lifestyle Ekranlar

Samsung'un 2022 Lifestyle ekranları, benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla tasarım ile teknolojinin bileşimini ortaya koyuyor. The Frame, The Sero ve The Serif'e uygulanan parlama, yansıma ve parmak izi önleyici özelliklere sahip yeni "Mat Ekran" kaplaması sayesinde kullanıcılar, en keyifli ve konforlu izleme deneyimini elde ediyor. Samsung'un 2022 Lifestyle Ekranlarının yeni Mat Ekran özelliği, ayrıca UL'den (Underwriter Laboratories) "Yansıma Karşıtı Parlama Önleyicilik", "Rahatsızlık Karşıtı Parlama Önleyicilik" ve "Engellilik Hassasiyetli Parlama Önleyicilik" olmak üzere üç farklı doğrulama aldı.

The Frame'in parlama önleyici, düşük yansımalı panel teknolojileri ve mat yüzeyi sayesinde en gerçekçi sanat izleme deneyimi evlere taşınıyor. 32" ile 85" arasında değişen boyut seçenekleriyle kullanıcılara sunulan TV ayrıca, parmak izlerini ve lekeleri önleyerek kullanıcıların en sevdikleri sanat eserlerini seyredebilmesini sağlıyor.

The Serif; "Mat Ekran" özelliğine uyum sağlayan mat kaplamalı gövdesi, tasarımı ile öne çıkıyor. Yeni 65" inç boyut seçeneğinin eklenmesiyle birlikte The Serif artık 43" ile 65" inç arasında değişen boyut seçenekleriyle sunuluyor.

The Sero, hem dikey hem de yatay modlarda yeni Mat Ekranı ile izleme deneyimi sunuyor. Yeni dikey "Çoklu Görünüm" işlevi, çoklu görevleri bir sonraki düzeye taşıyarak kullanıcıların ekranın üst ve alt bölümünde farklı içerikleri aynı anda görüntülemelerine veya bir şey izlerken internette gezinti yapabilmelerine olanak tanıyor.

- Üst düzey kullanıcı deneyimi için yeni Smart Hub ve uygulamalar

Samsung'un 2022 model Smart TV'leri, Samsung’un yeni akıllı TV platformu "Smart Hub" platformu sayesinde içerik önerme ve keşfetme özelliklerini merkezine alıyor. Smart Hub ile kullanıcılar, sevdikleri filmleri, dizileri ve oyunları bulmak için daha az zaman harcayacak, eğlenceye daha fazla zaman ayırabilecek. Smart Hub'ın kenar çubuğu ayrıca kategoriler (Medya, ve Ortam) arasında sorunsuz geçiş sağlayarak kullanıcıların ev içi etkinliklere daha iyi odaklanabilmesine imkan veriyor.

NVIDIA GeForce Now, Stadia ve Utomik başta olmak üzere alanında öncü şirketlerle yaptığı iş birlikleri sayesinde, oyun tutkunları çok geniş bir oyun arşivine erişebiliyor. Watch Together, sayesinde kullanıcılar en sevdikleri dizi ve filmleri aileleri ve sevdikleriyle beraber izlerken aynı zamanda onlarla görüntülü konuşma yaparak bir araya gelebiliyor. NFT Platformu, Micro LED, Neo QLED ve The Frame üzerinden dijital sanat eserlerinin keşfedilebildiği, satın alınabildiği veya değiş tokuş edilebildiği sezgisel ve entegre bir platform sunuyor. Akıllı Kalibrasyon, kullanıcıların optimum görüntü kalitesi için ince ayar yapabilmesine olanak tanıyor. Uygulama "Temel Mod" ile 30 saniye içinde hızlı bir kalibrasyon sunarken, "Profesyonel Mod"da görüntüyü yaklaşık 10 dakikada profesyonel kalibrasyon düzeyinde optimize edebiliyor.

2022 model cihazlarda kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için daha geniş aksesuar seçenekleri de sunuluyor. Otomatik Duvar Askısı ve Sehpası, The Sero'nun dikey görüntüleme deneyimini devam ettirirken, kullanıcılara ekranlarını otomatik olarak döndürerek mobil izleme deneyimi sunuyor. Aksesuarı tamamlamak için 2022 model ürünlerde dikey arayüz desteği de bulunuyor. Smart Hub da bu özelliğe sahip ve dikey "Çoklu Görüntüleme" özelliği ile sunuyor. Böylece, YouTube ve TikTok gibi uygulamalar rahat bir şekilde izlenebilirken, ekran yansıtma ve "casting" de "Dikey Mod" ile mümkün oluyor. "Ortam Modu+" ve "Sanat Modu" gibi "lifestyle" özelikler de "Dikey Mod"da kullanılabiliyor. Kumanda üzerindeki yeni döndürme tuşuyla kullanıcılar artık tek dokunuşla ekranı döndürebiliyor. Ayrıca, The Frame için genişletilmiş çerçeve seçenekleri ve tüm TV'ler için tam hareketli ince duvar askıları sayesinde, Samsung'un 2022 model ekranları kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

- Yeni özelliklerle ses bariyeri aşıldı

Samsung’un 2022 model Soundbar Serisi, teknolojinin olanaklarını daha sürükleyici ve üç boyutlu bir ses deneyimi sunmak için kullanıyor. Samsung'un geliştirdiği Q Symphony surround-ses deneyimi, Samsung marka Neo QLED TV ve soundbar birlikte daha senkronize bir biçimde çalışabilmesini sağlıyor. Bu sayede Soundbar ve TV hoparlörleri birlikte çalışarak daha kapsamlı ve güçlü bir ses ortamı ortaya koyuyor. Samsung’un 2022 model Soundbar’ları, ayrıca kullanıcılara kablolardan kurtulmayı sağlayan Kablosuz Dolby Atmos bağlantı özelliğiyle sunuluyor.

Yeni HW-S800B Ultra Slim Soundbar ise slim soundbar teknolojisindeki standartları yeniden belirliyor. "Pasif Yayıcı" teknolojisini derin bas hoparlörüne entegre ederek güçlü basları kompakt bir formda verebiliyor. Yeni Ultra Slim Soundbar, sesi yukarı veren kanallarıyla 1,6 inç derinlikten güçlü bir ses deneyimi sunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Başkan Yardımcısı ve Görüntü ve Ses Sistemleri Satış ve Pazarlama Ekibi Başkanı Simon Sung, ekranların yaşamdaki rolünün, teknolojik gelişmeler ve yeni eğlence trendleri sebebiyle son dönemde büyük bir değişim geçirdiğini belirterek, "Yeni ürün serimizle müşterilerimize ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilecekleri, kusursuz sürükleyicilikte görüntü ve ses deneyimi sağlıyoruz. İster bir sinemasever veya TV aşığı, ister oyun tutkunu ya da sanatsever olun, Samsung olarak evinizin her odasına zenginlik katabilen, sıra dışı deneyimler yaşatan, alanında öncü ürünler tasarlıyor ve sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsung'un CES 2022 kapsamında tanıtımını yaptığı ürünlere ilişkin daha fazla bilgi almak için "news.samsung.com/global/ces-2022" adresi ziyaret edilebiliyor.