Samsung yakında 200 MP kameralı yeni bir akıllı telefon duyurabilir

Samsung, yeni paylaştığı videoyla birlikte 200 MP çözünürlük destekli ve 6 kameralı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu sene Galaxy Note ailesine yönelik ürünler çıkmayacağı söylentileri devam ederken bu kamera yeteneklerinin tepe seviyesi Galaxy S modellerinde kullanılması planlanıyor.

Samsung Exynos Twitter hesabı, 200 MP çözünürlüklü toplamda 6 kameralı bir akıllı telefonun videosunu paylaştı. Şirketin aslında uzun zamandır bu tip bir görüntü sensörüne yoğunlaştığı biliniyordu. Ancak ilk kez bu kadar net bir videoyla detaylar ortaya çıktı.

