Samsung, ilk Metaverse mağazasını Decentraland’de açıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2022 kapsamında gerçekleştirdiği sunumla yeni dönemdeki projelerini duyurmaya devam ediyor. Samsung Electronics Amerika, Samsung 837X adındaki sanal mağazasını Decentraland‘de açmaya hazırlanıyor. Şirketin sanal mağazası, belirli bir süre boyunca metaverse düynasında faaliyet gösterecek.

Samsung, Decentraland ile el sıkıştı

2015 yılında Ari Meilich ve Esteban Ordano ortaklığında kurulan ve ilk etapta bir iş ortamı oluşturmayı hedefleyen bir sunucu ağı olarak tasarlanan Decentraland, 2020 ve 2021 yılında NFT pazarının adeta patlama yaratmasıyla çok daha popüler hale geldi.

Son olarak Sotheby’nin Londra’daki New Bond Caddesi’ndeki ofisini Decentraland’e taşımasyıla ve dijital arsa parsellerinin 100 bin doları aşkın fiyatlardan satılmaya başlamasıyla iyiden iyiye popülerleşen platforma şimdi de Samsung konuk oluyor. Şirket, bir süreliğine Decentraland isimli 3D sanal gerçeklik platformunda hizmet verecek.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Güney Koreli şirketin en bilindik mağazalarından biri olan New York şehrindeki mağazanın birebir modellenerek aktarıldığı Samsung 837X isimli mağaza, sanal olarak gezilebilecek ve çeşitli görevler tamamlanarak 837X NFT’leri ve rozetler kazanılabilecek.

Samsung 837X, sınırlı bir süre için Decentraland’da hizmet verecek ve ünlü şirket, yıl boyunca birçok farklı platformda Metaverse atılımları gerçekleştirerek sanal ortamda çok daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini açıkladı. Buna göre açılan her yeni Samsung 837X mağazası, kullanıcılar için farklı deneyimler sunmayı vadediyor.

Peki sizler Samsung’un yeni metaverse hamlesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.