Samsung Galaxy S22 Ultra'nın tasarımı sızdırıldı

Android işlemcili akıllı telefon piyasasının en önemli aktörlerinden Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra ile yarışa girmeye hazırlanıyor.

Galaxy S21 FE 5G ile büyük heyecan yaratan Samsung, en son teknolojileri barındırması beklenen Galaxy S22 Ultra'nın son detayları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Tasarımıyla da büyük merak uyandıran modelin, render görüntüleri basına sızdırıldı. 4 farklı renk seçeneğine göre sızdırılan görüntüler, cihazın tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

Render görüntüsündeki kalem ve tasarım detaylarıyla Galaxy Note serisine benzetilen cihaz, 6,8 inç 1440×3088 çözünürlüklü, AMOLED ekran ve Gorilla Glass Victus+ kullanacak.

8 Şubat tarihinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S22 Ultra'nın hangi fiyat bandına oturtulacağı henüz bilinmese de 1.300 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacağı konuşuluyor.