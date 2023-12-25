Samsun’dan Cumhuriyete Yüzde 100 sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker'in "Samsun'dan Cumhuriyete Yüzde 100" resim sergisi TBMM'de açıldı. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen açılışta konuşan Eker, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Eker, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ın 100. yılının ardından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla da bir sergi hazırladığını anlattı. Eker, sanatçı olarak bu değerlere karşılık verebilmek için çalıştığını söyledi. Çalışmanın 23 artı 1 eserden oluştuğunu dile getiren Eker, "Sadece 100 yılın bir sergisi değil, Türk tarihinin, kültürünün, coğrafyamızın, tüm mücadelelerimizin izlerini taşıyan bir sergi." diye konuştu.

Eker, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclis'te sergi açmaktan onur duyduğunu anlattı.Açılışa katılan TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Eker'in önemli eserlerini Meclis çatısı altında sergilemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eserlerin, milli ve manevi duygular üzerine inşa edildiğini dile getiren Uzun, milletvekilleri ve Meclis çalışanlarını sergiyi gezmeye davet etti. Açılış konuşmalarının ardından Eker, davetlilere sergilenen resimler hakkında bilgi verdi. Sergi, 30 Aralık'a kadar açık kalacak.