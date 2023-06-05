Samsun'da sel felaketi: Evler tahliye edildi!

Samsun’un Ladik ilçesinde sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Evler tahliye edildi

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

Evlerin alt katlarını su bastı

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı. Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

İstinat duvarı çöktü, 5 araç altında kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Son anda kurtuldu

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.