Samsun'da Kökünü Kurutma Operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun ve ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla "Kökünü Kurutma Operasyonu"” düzenledi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 571 gram toz esrar, 669 gram kubar esrar, 38 gram metamfetamin, 4 kök kenevir, 14 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanma aparatları, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 179 tabanca fişeği, 6 bin 580 dolu, 9 bin 200 de boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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