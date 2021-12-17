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Samsun'da kaçakçılık operasyonu

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde belirlenen bir ikamet ile şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan ekipler, çeşitli ebatlarda 30 şişe el yapımı ve yabancı bandrollü içki, 106 boş şişe, 140 şişe kapağı, 2 aroma kiti, 48 paket yabancı bandrollü sigara ve 250 kilogram domuz eti ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.K. ve A.R. emniyete götürüldü.

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