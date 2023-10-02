Samsun'da eğitime sağanak engeli

Sonbaharın kendisini hissetirmesiyle sıcaklıklar düşerken yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir uyarı geldi. MGM, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurularak sarı kodlu uyarı yapıldı. Samsun için ise turuncu kodlu uyarı geçildi.

Samsun'da eğitime ara verildi

Samsun'da etkili olan sağanak yağışın ardından, 02.10.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.