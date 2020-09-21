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Samsun'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.

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