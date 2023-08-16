Samsun'da DEAŞ operasyonu: Iraklı doktor tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, terör örgütünün çatışma bölgelerinde yaralanan elemanlarını ve hastalarını farklı bir isimle tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan'nın (35) İlkadım ilçesinde olduğu belirledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Hasan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.