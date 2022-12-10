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Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen 2 adrese, istihbarat ve özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

İki zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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