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Samsun'da Atatürk Onur Anıtı'na yapılan halatlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da Onur Anıtı'na yapılan hain saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Parka cipleriyle geldiği görülen saldırganların anıtı urganla çekip yıkamayınca parkı terk ettikleri görülüyor.

Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt yıkılmak istendi. Atatürk anıtının ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışıldığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Onur Anıtı’nı yıkmak için saldırıda bulunan C.İ.F. ve B.F. isimli şahısların gözaltı süreci devam ederken şüpheli şahısların ideolojik bağlantılarını CumhuriyetSavcılığı tarafından araştırılıyor.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların ciple parka geldikleri görülüyor. Saldırganlar anıtı urganla çekip yıkamayacaklarını anlayınca, yaklaşık 6 dakika sonra telaşla araçlarını parktan uzaklaştırarak kaçıyor.

 

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