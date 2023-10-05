Samsun'da aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Kaza bu akşam üzeri Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesinde meydana geldi. A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Ecrinnur Kutbay’a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ecrinnur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.