Samsun ve Giresun'da caddeler göle döndü!

Samsunda gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

lkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışması yaptığı Doktor Kamil Caddesi'ndeki yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.

Giresun'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti.

Sazbeyi mevkisinde binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.