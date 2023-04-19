Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletini alanlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. City ilk maçı 3-0 kazanırken, Almanya'da Bayern Munih'in konuğu oldu. Inter ilk maçı deplasmanda elde ettiği skor avantajı ile Benfica ile kendi evinde ağırladı.

Bayern Munih - Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Bayern Munih, Almanya'da Manchester City ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve turu atlayan City oldu.

Bayern Munih'in golünü 83.dakikada penaltıdan Joshua Kimmich atarken City'nin golünü Haaland 57. dakikada kaydetti.

Inter - Benfica

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı Portekiz deplasmanında 2-0 kazanan İtalyan ekip kendi sahasında 3-3 berabere kalarak Yarı Finale yükselen ekip oldu.

Maçta goller Inter adına; 14. dakikada Barella, 65. dakikada Martinez ve 78. dakikada Correal kaydederken Benfica'nın gollerini ise 38.dakikada Aursnes, 86. dakikada Silva ve 90. dakikada Musa kaydetti.

Yarı Final eşleşmeleri

Manchester City - Real Madrid

Milan - Inter

Yarı Final Müsabakaları Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final müsabakaları 9 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.