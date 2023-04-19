Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletini alanlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. City ilk maçı 3-0 kazanırken, Almanya'da Bayern Munih'in konuğu oldu. Inter ilk maçı deplasmanda elde ettiği skor avantajı ile Benfica ile kendi evinde ağırladı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. City ilk maçı 3-0 kazanırken, Almanya'da Bayern Munih'in konuğu oldu. Inter ilk maçı deplasmanda elde ettiği skor avantajı ile Benfica ile kendi evinde ağırladı.
Bayern Munih - Manchester City
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Bayern Munih, Almanya'da Manchester City ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve turu atlayan City oldu.
Bayern Munih'in golünü 83.dakikada penaltıdan Joshua Kimmich atarken City'nin golünü Haaland 57. dakikada kaydetti.
Inter - Benfica
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı Portekiz deplasmanında 2-0 kazanan İtalyan ekip kendi sahasında 3-3 berabere kalarak Yarı Finale yükselen ekip oldu.
Maçta goller Inter adına; 14. dakikada Barella, 65. dakikada Martinez ve 78. dakikada Correal kaydederken Benfica'nın gollerini ise 38.dakikada Aursnes, 86. dakikada Silva ve 90. dakikada Musa kaydetti.
Yarı Final eşleşmeleri
Manchester City - Real Madrid
Milan - Inter
Yarı Final Müsabakaları Ne Zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final müsabakaları 9 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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