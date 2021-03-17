Şampiyonlar Ligi'nde tartışılan olay: Gole giderken maçın ilk yarısını bitirdi

Real Madrid'in Atalanta ile karşılaştığı mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin hakemi Atalanta'nın gollük bir pozisyona girmek üzere olduğu anda karşılaşmanın ilk yarısını bitirdi. Atalantalılar bu pozisyonda maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Real Madrid ile Atalanta arasında oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında mücadelenin hakeminin çaldığı düdük büyük tepki çekti. Bunun sebebi Atalantalı futbolcu Muriel'in gole giderken Tobias Stieler tarafından oyunun durdurulması.

Stieler, Muriel'e atılan gol pasında sürenin bittiğini göstererek ilk yarıyı tamamladı.