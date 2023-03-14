Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler!

Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak mücadeleler sonrasında çeyrek finalde mücadele edecek olan takımlar belli oluyor.

17 Mart'ta yapılacak olan kura çekimi öncesi takımlar son 8'e kalmak için mücadele edecek.

14 Mart 2023 - Salı

M.City - RB Leipzig (ilk maç 1-1)

Porto - Inter (ilk maç 0-1)

15 Mart 2023 - Çarşamba

Real Madrid - Liverpool (ilk maç 5-2)

Napoli - Frankfurt (ilk maç 2-0)

Çeyrek Final'e çıkan diğer takımlar

Benfica, Chelsea, Bayern Munich, Milan

Çeyrek Final maçları ne zaman?

Çeyrek final mücadelesine kalan takımlar ilk maçlarını 11-12 Nisan 2023, ikinci maçlarını ise 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynayacak.